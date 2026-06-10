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ਫਿਲਮ 'ਰੱਬ ਨੇ ਬਨਾਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਟਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨਾਲ 'ਰੱਬ ਨੇ ਬਨਾਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ' ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਦਿੱਗਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ (Pic Credit: Etv Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 2:51 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਲਗਭਗ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ, ਜੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਪਰ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਜੰਮ-ਪਲ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸਵਾਲ: ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ?

ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ: ਸਾਲ 1976 'ਚ ਅਜ਼ੀਮ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹਸਨਪੁਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਾਜ' ਨਾਲ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਅਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਸਵਾਲ: ਸੁਨਹਿਰੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ: ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਜੌਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਭਰਿਆ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ: ਅਜੌਕੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਚੰਗੇਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਹਿਜ਼ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ, ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਜਿਹੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਅਪਾਰ ਮਸ਼ਰੂਫੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਵਲ ਚੰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਰ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਰਹੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ: ਬੇਹੱਦ ਉਤਰਾਅ ਅਤੇ ਚੜਾਅ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਰਹੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਖੱਟੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹੰਢਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਬੰਗਲਾ ਨੰ: 44' ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚੇ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਹਾਰਰ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ 'ਚ?

ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ: ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮਰਡਰ ਮਿਸਟਰੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰ ਅਤੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਹਰ ਪੱਖ ਅਤੇ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ (Pic Credit: Special arrangement)

ਸਵਾਲ: ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜੌਨਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ: ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਸਿਮਰਨ', 'ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ', 'ਸ਼ਿਕਾਰ' ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਗਾ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਗਾਂ, ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਮਾਰਕ ਫਿਲਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ

ਸੂਬੇਦਾਰ' (1991), 'ਰੱਬ ਨੇ ਬਨਾਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ' (2006) 'ਸ਼ਿਕਾਰ' (2004), 'ਸਿਮਰਨ'( 2010), 'ਜਿੰਦ ਜਾਨ'( 2019) ਅਤੇ 'ਬੰਗਲਾ ਨੰ: 44' (ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ)।

ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ

'ਦਾਜ', 'ਸੰਤੋ ਬੰਤੋ', 'ਜ਼ੋਰਾ ਜੱਟ', 'ਬੱਗਾ ਡਾਕੂ', 'ਫੌਜੀ ਚਾਚਾ', 'ਧਰਮਜੀਤ', 'ਬਰਸਾਤ', 'ਹਮ ਹੈ ਬੇਮਿਸਾਲ', 'ਗਰਦਿਸ਼', 'ਵੀਰਤਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

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