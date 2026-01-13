ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਕ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨੋਜ ਮੌਰੀਆ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਮਾਲਵਾ ਪੁੱਜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨੋਜ ਮੌਰੀਆ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਮਨੋਜ ਮੌਰੀਆ
ਮਨੋਜ ਮੌਰੀਆ (Pic Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 13, 2026 at 2:33 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਗਲੋਬਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨੋਜ ਮੌਰੀਆ, ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨੋਜ ਮੌਰੀਆ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨੋਜ ਮੌਰੀਆ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਕ' ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੂਠਾ ਸੁਮੇਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਅਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨੋਜ ਮੌਰੀਆ (Video Credit: ETV Bharat)

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨੌਜ ਮੌਰਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਨਿਵਾਜੂਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਰੀਸਾਈਕਲਡ ਮੈਨ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਦ ਆਈਸਕੇਕ', 'ਮੋਹਮਾਇਆ', 'ਲਾਉਡ' ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਫਿਲਮ ਦਾ 'ਕੰਸਰਟ ਮਾਸਟਰ' ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਬਰਲਿਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨੋਜ ਮੌਰੀਆ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨੋਜ ਮੌਰੀਆ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਗਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬਨਾਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨੌਜ ਮੌਰੀਆ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਇਸ ਨਯਾਬ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਇਸੇ ਹੁਨਰ ਸੰਬੰਧਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਟਰ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰੰਗ ਸਿਨੇਮਾ ਕੈਨਵਸ ਉਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਹਾਣੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

