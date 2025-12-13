ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, 'ਧੁਰੰਧਰ' ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, 'ਧੁਰੰਧਰ' ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ
ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਡਕੈਤ ਦੇ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ।
Published : December 13, 2025 at 9:59 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੋਂ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਾਨਮੱਤਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
'ਧੁਰੰਧਰ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ?
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ: 'ਧੁਰੰਧਰ' ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਟੀਮ ਨਾਲ 40 ਦਿਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ?
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ: ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਫ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਸਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਕਹਿ ਦੇਈਏ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗਲੈਮਰ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਏ ਪਾਪੂਲਰ ਸ਼ੋਅਜ਼ 'ਵਲੈਤੀ ਭਾਬੀ' ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਚਾਅ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਮਾਣ ਭਰੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ?
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ: ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ।
ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਪਿਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਮੰਡੇਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੋਸ਼ਨਾਅ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲਾ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੰਗਮੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਨਾਟਕਾਂ 'ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੈ', 'ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ' ਵਰਗੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇਰੇ ਰਾਹ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਆਪੇ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਐਨੀਮਲ' ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾਂਅ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਿਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅਸਲ ਸਿਨੇਮਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ।
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਮਾਇਆਨਗਰੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਆਗਾਮੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉੱਦਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਾਜੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਦਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ' 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੀਡ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਉਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਵੇਗੀ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ।
