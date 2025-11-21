ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮ ਲੇਖਕ ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ, ਸੁਣੋ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਲੇਖਕ ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2025 at 5:20 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: "ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਇਜ਼ਮ ਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ..." ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣਹਾਰ ਲੇਖਕ ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬਤੌਰ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਲੇਖਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਫਿਲਮ ਲੇਖਕ ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸਕ੍ਰਪਿਟ ਲੇਖਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਖਕ ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਕਿਲ' ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਲੇਖਕ, ਜੋ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ 'ਢੋਲ ਰੱਤੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੰਮੂ ਕੇਸ', 'ਸਿਆਸਤ' ਅਤੇ 'ਟਾਊਟ', 'ਹਰਫ਼' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਲੇਖਕ ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿਨੇਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੀਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸਿਨੇਮਾ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਨੇਮਾ ਲੇਖਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੂਹਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਲੇਖਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਂਪਬਾਜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲੇਖਕ ਅਪਣੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਲੀਕ ਉਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂਪਣ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸਿਓ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਧੰਜਲ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਜਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਖਕ ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: