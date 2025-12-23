"ਕਹਾਣੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ", ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਸਤਾਰ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 23, 2025 at 4:48 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਸਤਾਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਭਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਭਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ "ਕਹਾਣੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੇਕਰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨੂੰਨੀਅਤ ਭਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਨੂਠੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਧਾਂਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਅਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਭਰਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਅਧਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਫਿਲਮ।
ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਰਹੀ 'ਜੱਟ ਬੁਆਏਜ਼: ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ' ਦਾ ਲੀਡਿੰਗ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੋਧਾ ਅਕਬਰ', 'ਵਿਰਸਾ', 'ਰੋਮਿਓ ਐਸ 53', 'ਬਿੱਗ ਬ੍ਰਦਰ', 'ਸ਼ਾਤਿਰ', ਮਹੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਸਟਾਰਰ 'ਖਲੇਜਾ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਕਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ', 'ਲੈਦਰ ਲਾਈਫ', 'ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਂਝੇ', 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ', 'ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇਵ', 'ਸਾਕਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
