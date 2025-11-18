ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਚਰਚੇ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਲੀ ਗੱਲਾਂ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਰਮਤ ਕੌਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੰਬਈ: ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਦਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ' ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀਰਤੀਕੁਮਾਰ ਕਦਮ ਨੇ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ:
"ਨਿਮਰਤ ਮੈਡਮ...ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਦਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ?"
ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ: "ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ, ਰੁਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ 'ਰੇਨਬੋ' ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀ।"
ਨਿਮਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਭੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਦੁਨੀਆਂ...ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਫੀਡਬੈਕ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਗੁਆਚ ਗਈ। ਸੱਚਮੁੱਚ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਹੈ।"
ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਰੀਅਰ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਾਹੀ' ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਪੈਡਲਰਸ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦਾ ਕਰੀਅਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਿਤੇਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਦੀ 'ਦਿ ਲੰਚਬਾਕਸ' ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸੰਜਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉਲਟ 'ਏਅਰਲਿਫਟ' ਵਿੱਚ ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ, 'ਹੋਮਲੈਂਡ' ਵਰਗੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਦਸਵੀਂ' ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:
"ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਪੂਰਨ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ 'ਮੀਰਾ' ਉਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਲੇਰ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ।"
ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ:
"ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 'ਰੇਨਬੋ' ਵਰਗਾ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਖੋਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: