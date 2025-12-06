ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਰਾਜਧਾਨੀ', ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ

ETV Bharat / entertainment

ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਰਾਜਧਾਨੀ', ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ
ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 6, 2025 at 1:08 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਰਾਜਧਾਨੀ: ਦਿ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੰਢਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬਲੈਕੀਆ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇਂ', 'ਮਜਾਜਣ' ਅਤੇ 'ਸਟੂਪਿਡ ਸੈਵਨ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਹਰ ਭੂਮਿਕਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੀ ਇਸੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਨਕਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਲਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨਾਗਪਾਲ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਅਲਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

