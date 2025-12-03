ETV Bharat / entertainment

ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨਾਲ 700 ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੱਭਰੂ, ਘੁੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਸੁਣੋ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਸਟ ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

Punjabi singer and show host Param Parminder
Punjabi singer and show host Param Parminder (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 3, 2025 at 4:47 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਪਰਮਜੀਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਤੌਰ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜੋ ਗਲੋਬਲੀ ਸਟਾਰ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸੰਬੰਧਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਾਣੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਗਾਇਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਲਾਵਾਂ', 'ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਤੌਰ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲੀ ਸਟਾਰ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਗਜ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ
ਦਿੱਗਜ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ (Photo: Special Arrangement)

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਣਗਣਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਬੋਲਬਾਣੀ ਹਰ ਮਨ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਕਲਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰੀਅਰ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੇਡਿਓ 'ਐਲ ਖਲੀਲ' ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਐਂਕਰ ਅਪਣੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਟਰਟੈਨਮੈਂਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪਰਮਜੀਤ ਫਰੀਟਕੋਟ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਤੌਰ ਹੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ?

ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ: ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ...ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਦਿੱਗਜ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ
ਦਿੱਗਜ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ (Photo: Special Arrangement)

ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਰ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ: (ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ) ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, 'ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ'...ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਉਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਬਤੌਰ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਉਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੋਸਟ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਉਹ Mount Everest ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।

ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਨੇ ਲੰਮਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?

ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ: ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਬ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ...ਇਹ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਬ ਦਾ ਵੱਡਾਪਣ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਫਨਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ -ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ?

ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ: ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਕੀਨੀਆ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਤੋਂ 700 ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਬ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫੇਜ਼ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ: ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਉਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੌਡ ਫਾਦਰ ਹਨ। ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ।

ਸ਼ੋਅ ਹੋਸਟ ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ
ਸ਼ੋਅ ਹੋਸਟ ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ (Photo: Special Arrangement)

ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ: ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡਿਓ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਗਾਣੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ...ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਸਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾ ਲਵਾਂ...ਉਹ ਸਟੂਡਿਓ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਹਿੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੇਸੁਰਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਤਾਲਾਂ ਹੈ...ਬਸ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ।

ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ
ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ (Photo: Special Arrangement)

ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ: ਹੁਣ ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਰੀਕਵਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਪਤੋਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਲੱਗਿਆ?

ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ: ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹਨ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਲੋ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ?

ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ: ਗਾਣੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਈ ਗਾਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਧਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਅਤ ਭਰੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਲੱਗਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

SHOW HOST PARAM PARMINDER
PUNJABI SINGER PARAM
PARAM WORK WITH GURDAS MAAN
ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ
POLLYWOOD LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.