"ਅਸੀਂ ਭੰਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ", ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ, ਸੁਣੋ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

Pollywood actress Teji Sandhu
Pollywood actress Teji Sandhu (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 28, 2025 at 3:03 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਧਾਂਕੜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹੱਟ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਂ', ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਂ' ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਹੱਟ ਕੇ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਜਿੰਦਾਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ, ਗੁੰਗਨ ਬਖਸ਼ੀ, ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਧੂ, ਸੰਜੀਵ ਅੱਤਰੀ, ਸੰਜੂ ਸੋਲੰਕੀ, ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਣਾ ਅਤੇ ਰੰਗਦੇਵ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ (VIDEO: ETV Bharat)

ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਥੀਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੰਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ...ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਔਰਤ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ...ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਸਰਦਾਰ' ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ', 'ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਨ', 'ਦਿਲ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਹੋ ਗਿਆ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਸਟਾਰਰ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਨਮਸਤੇ ਲੰਦਨ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।

