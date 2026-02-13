500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਡੀਓ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ ਰੰਗਕਰਮੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੰਗਕਰਮੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 13, 2026 at 2:27 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੰਗਕਰਮੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੰਬੀ ਰੰਗਮੰਚੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਸ ਸੋਸਾਇਟੀ (NTAS) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਣ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ
9 ਦਸੰਬਰ 1930 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ 1953 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ NTAS ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 1952 ਤੋਂ ਉਹ ‘ਏ’ ਕਲਾਸ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਡਰਾਮਾ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਨਾਟਕਾਂ, ਟੀਵੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਧਾਰਾਵਾਹਿਕਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਈ "ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ
ਰੰਗਮੰਚ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਮੂਲਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਿੱਤਾ। 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
1967 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ "ਸਪੀਚ ਡਰਾਮਾ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ" ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ "ਥੀਏਟਰ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ" ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 2017 ਤੱਕ ਫੈਲੋ ਵਜੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ
1962 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਆ ਵੱਸੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਥੀਏਟਰ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ 1988 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 50 ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਈਸੀਸੀਆਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਰੰਗਮੰਚ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਪੈਰਿਸ, ਹੰਗਰੀ, ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ "ਰੰਗ ਲੋਕ ਦੀ ਗਾਥਾ" ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਰੋਪਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜੀਵਿਤ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਰਸਾਏ ਗਏ।
ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 258 ਨਾਟਕ ਮੇਲੇ
"ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ" ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕ ਅਤੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲ ਰਾਮਾਇਣ" ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵੀ ਖੂਬ ਸਰਾਹੇ ਗਏ। "ਮੰਥਲੀ ਗਾਰਡਨ ਥੀਏਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ" ਦੇ 22 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 258 ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਟਕ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।
ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਵਾਰਡ
ਪ੍ਰਾਣ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਮਣੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਐਵਾਰਡ 2015, ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰ 2022 ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੰਗਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਚਰਲ ਐਵਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ (1990), ਇੰਡੋ-ਨਾਰਵੇ ਐਮਿਟੀ ਐਵਾਰਡ (1991), ਕੈਨੇਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਦਰਹੂਡ ਐਵਾਰਡ (1997), ਪਟਿਆਲਾ ਰਤਨ ਐਵਾਰਡ (2000) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਵਾਰਡ (2014) ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਸਨ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਫਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਨੀਤਾ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਰੰਗਮੰਚੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬਣੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: