ETV Bharat / entertainment

ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪਰਤੀ ਦੁਬਈ ਫਸੀ ਹੋਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ।

Esha Gupta
Esha Gupta (Pic Credit: Getty)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 3, 2026 at 12:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਏਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਈਸ਼ਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ: "ਘਰ ਵਾਪਸ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।"

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੀ। "ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 28 ਤਰੀਕ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਜਨਬੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।"

"ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਚੈੱਕ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਥੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ।

"ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਕਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਤਿਆਰ ਸਨ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: "ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਨਬੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ UAE ਦੇ MOI ਦੁਆਰਾ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਲਾਰਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।" ਈਸ਼ਾ ਨੇ ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

"ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਸਨ।"

"ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਨ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੋਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ।"

“ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ।”

“ਅਸੀਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ। ਉਕਤ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਸੀ।”

“ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ, ਸਟਾਫ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਸ਼ਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

"ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।

“ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ।” ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ
ESHA GUPTA STUCK IN ABU DHABI
ESHA GUPTA BACK INDIA
ISRAEL AND IRAN CONFLICT
ESHA GUPTA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.