ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਗਲਤੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ

ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਗਲਤੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ
ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਨੇ ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
Published : February 22, 2026 at 6:44 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੱਤਰਾ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਘੇ ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸੁਲਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਉਪਰੰਤ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਖੁਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੜਤਾ-ਚਾਦਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਖ਼ੀਰਕਾਰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਖੁਦ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਕੁੜਤਾ-ਚਾਦਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 10-12 ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੱਥਾਪਾਈ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੁਲਝਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
- 'ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ', ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
- ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬੋਲੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ...
- ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ, ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ-ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਲਈ ਕਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
- ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ