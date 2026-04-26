ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਇਹ ਉਭਰਦੇ ਅਦਾਕਾਰ, ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਅਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦੌੜਾਕ' ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਇਹ ਉਭਰਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ।

ਅਦਾਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
Published : April 26, 2026 at 3:40 PM IST

ਫਰੀਦੋਕਟ: ਛੋਟੇ ਪਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਨੇਮਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਦਾਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦੌੜਾਕ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ।

ਇਹ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ 'ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ '23 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਫਿਦਾ ਗਿੱਲ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿਚ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ, ਡੈਵੀ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਮਿੰਟੂ ਕਾਪਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਣਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ, ਸੰਜੂ ਸੋਲੰਕੀ, ਲੱਖਾ ਲਹਿਰੀ, ਲਵਦੀਪ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਗੈਰੀ ਖਤਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰੀਨ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਿਕਸ ਈਚ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 'ਆਨ ਏਅਰ ਕਲਰਜ ਸ਼ੋਅ 'ਤੂੰ ਜੂਲੀਅਟ ਜੱਟ ਦੀ' ਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਨਾਲ ਵਾਵੁਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ.ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀਰੀਅਲ 'ਉਡਾਰੀਆਂ' (ਕਲਰਜ), 'ਸੰਪੂਰਣਾ' ( ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ), ਸਹਿਜਵੀਰ (ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ) ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਝੁੱਗੀਆਂ ਰੋਡ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

