ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਸਟਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਇਸ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਹੱਥ, ਕਰਵਾਈ ਮੰਗਣੀ?

ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜੀਆ ਸ਼ੰਕਰ
ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜੀਆ ਸ਼ੰਕਰ (Pic Credit: IANS)
Published : February 6, 2026 at 10:35 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੀ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' OTT 2 ਦੇ ਜੇਤੂ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਉਲਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਐਲਵਿਸ਼ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ।

ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੋਸਟ
ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੋਸਟ (Pic Credit: Instagram)

ਫੋਟੋ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ।" ਇੱਕ ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਇਮੋਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ।

ਜੀਆ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪੋਸਟ
ਜੀਆ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪੋਸਟ (Pic Credit: Instagram)

ਇਸ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ ਰਹੱਸਮਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਰਹੱਸਮਈ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੀਆ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈ। ਜੀਆ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਐਲਵਿਸ਼ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੋਸਟ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ 'ਲਾਫਟਰ ਸ਼ੈੱਫਸ ਸੀਜ਼ਨ 3' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਓਟੀਟੀ 2 ਦਾ ਜੇਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਲਡਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਰਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨਾਲ ਲਾਫਟਰ ਸ਼ੈੱਫਸ 2 ਦੀ ਜੇਤੂ ਟਰਾਫੀ ਵੀ ਜਿੱਤੀ।

