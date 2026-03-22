ETV Bharat / entertainment

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਇਹ ਫਿਲਮਕਾਰ, ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ' ਨਾਲ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Etv Bharat
Etv Bharat (ETV Bharat Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 22, 2026 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ' ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਸਾਗਾ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਜਨਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਅੰਜਨਾ ਸਿਵਦੀਪ ਦੀ ਰਿਅਲਸਿਟਕ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਭਰੇ ਕਈ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਬਲਵਨ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਆਰ ਸ਼ੀਨਟੂਨਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਜ਼' ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਸਹਿਯੋਗ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੂਪੀ ਦਲਦਲ ਵੱਲ ਧਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸ਼ੀਨ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਮਨੀਕ ਸੰਧੂ, ਅੰਕਿਤ ਲੂਥਰਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਸਤਨਾਮ ਲਾਡੀ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਅਨੂਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰਜਨਾਂਤਮਕਤਾ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦੁਸ਼ਮਨ', 'ਜਿਉਂਦੇ ਆਂ', 'ਸਾਵੀ' , '47 ਟੂ 84', 'ਨਾਬਰ' ਅਤੇ 'ਆਤੂ ਖੋਜੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

TAGGED:

DR RAJEEV KUMAR UPCOMING FILM
BUDH SINGH RELEASE DATE
UPCOMING PUNJABI OTT FILM
Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.