ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖ਼ਾ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੱਸਿਆ।

Diljit Dosanjh
Diljit Dosanjh (Photo: IANS)
Published : January 7, 2026 at 1:30 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ...ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੱਕ ਵਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਨੱਕ ਵਗਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਵਾਇਤੀ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ਾ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

"ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ...ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੇਸਣ ਦੇ ਚੀਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਖਵਾਂਗਾ।" ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਓਵਰਲੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਿਸ 'ਤੇ "ਸੋਲੋ ਟ੍ਰਿਪ" ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਸਣ ਦਾ ਚੀਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਸੁਆਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। "ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਆਦ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਓ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਖਸਖਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ।

ਉਸਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਉਪਾਅ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਖਸਖਸ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਦੱਸਿਆ।

