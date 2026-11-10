ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਤਮ, ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਗਾਰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਦਿਵਅੰਕਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 3:43 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਵਅੰਕਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਗਾਰਡ ਧਨਪਤ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਧਨਪਤ ਅੰਕਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿਵਅੰਕਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਵੇਕ ਦਹੀਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਧਨਪਤ ਅੰਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਅਜਿਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਏ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਧਨਪਤ ਅੰਕਲ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਗਾਰਡ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਧਨਪਤ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਖੇਡਣਗੇ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਨੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ।"
ਦਿਵਅੰਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧਨਪਤ ਅੰਕਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ “ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਿੰਗ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਿੱਸਾ) ਥੰਮ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧਨਪਤ ਅੰਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।"
"ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ।"
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿਵਅੰਕਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: