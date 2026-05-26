ਵਿਆਹ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਬਣੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ
ਦਿਵਯੰਕਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋੜਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 26, 2026 at 12:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਵਯੰਕਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵਿਆਹ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਵਯੰਕਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ।
ਦਿਵਯੰਕਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਵਯੰਕਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਦੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ... "ਦ ਬੁਆਏਜ਼" ਇੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਅਰਜੁਨ ਆ ਗਏ! ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਡਿਵ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੋਨਾਲੀਸਾ ਨੇ ਦਿਵਯੰਕਾ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ," ਵਧਾਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।" ਅਦਾਕਾਰਾ ਪੰਖੁੜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਟਵਿਨ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।" ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਜੋੜੇ 'ਤੇ ਖੂਬ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਇਮੋਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿਵਯੰਕਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੋਅ 'ਯੇ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤੇਂ' ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੋਆਂ ਵਿੱਚ 'ਬਣੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ, ਮੈਜਿਕ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ, ਕੋਲਡ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਮਸਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
