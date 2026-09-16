ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਦਿਵਿਆ ਦੱਤਾ ਨੂੰ ਆਈ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹਲਵੇ ਦੀ ਯਾਦ, ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਮੀਨੂ
ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਵਿਆ ਦੱਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 1:35 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਵਿਆ ਦੱਤਾ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਮਾਂ" ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹਲਵਾ, ਆਲੂ-ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦਕ ਦਾ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਲੂ-ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੀਨੂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਹਨ।"
ਤਿਉਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਵਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
"ਭਾਗ ਮਿਲਖਾ ਭਾਗ" ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਵਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ, ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਲਈ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।"
ਦਿਵਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ "Chiraiya" ਅਤੇ "Last Man in Tower" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਵਿਆ ਦੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਰਹੀ ਹੈ।
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