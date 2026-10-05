ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਭੈਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਟਾਨੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਇਸ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਾਣੇ 'ਚ ਆਈ ਨਜ਼ਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਭੈਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਟਾਨੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਇਸ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਾਣੇ 'ਚ ਆਈ ਨਜ਼ਰ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਟਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 1:29 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਟਾਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਹਾਂ...ਖੁਸ਼ਬੂ ਗਾਇਕ ਮਨੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ‘ਅੱਡੀਆਂ’ (Addiyan) ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਗੀਤ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਅੱਡੀਆਂ’ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਟਸ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਜ਼ੁਅਲਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਇਸ ਡੈਬਿਊ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਗੀਤ 'ਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, “So proud of you de” ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ “Omg the cutestttt” ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਟਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ‘ਅੱਡੀਆਂ’ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਅੱਡੀਆਂ’ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਟਾਨੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਡੈਬਿਊ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਟਾਨੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 'ਵੈਲਨੈੱਸ ਕੋਚ' (ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੋਚ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।
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