ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਮੌਨੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਟ੍ਰੋਲ

ਮੌਨੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

MOUNI ROY AND SURAJ NAMBIAR
ਮੌਨੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ (Instagram)
Published : May 15, 2026 at 2:57 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜੋੜੇ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਖਬਰ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਮੌਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਮੌਨੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਸ ਨੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਮੌਨੀ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲਿਆ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ਼ਾ ਮੌਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਤੀ ਹੈ।" ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਨੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ ਮੌਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਮੌਨੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੌਨੀ-ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਮੌਨੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵਿਆਹ

ਮੌਨੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵਿਆਹ 27 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਸੀ। ਮੌਨੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੈਂਡੋਲੀਮ ਦੇ ਹਿਲਟਨ ਗੋਆ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਿਆਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

