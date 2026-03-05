"ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ?", ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਫਿਲਮ ਲੇਖਕ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਕਲੀ ਜੋਟਾ' ਵਰਗੀ ਹਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
Published : March 5, 2026 at 4:25 PM IST
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਲੇਖਕ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੁੜੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕਲੀ ਜੋਟਾ' ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
"ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਸਵਾਲ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਪਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਫਨੇ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਸਵਾਲ: ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ?
ਜਵਾਬ: ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਲੈਮਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੀਰੋ ਦੀ ਹੀਰੋਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ?
ਜਵਾਬ: ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸਵਾਲ: ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ?
ਜਵਾਬ: ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਕੁ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਵਾਲ: ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਲੈ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਰਲ਼ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਸੁਪਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਟੀਚਿੰਗ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਕਰੀਅਰ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਜਾਂ 9 ਤੋਂ 5 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਦਰਸ਼ਕ ਰੱਖਣ?
ਜਵਾਬ: ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ।
ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਜਾਂ ਹਾਸੇ-ਠੱਠੇ ਵਾਲਾ ਠੱਪਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ: ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਾ ਲਓ ਪਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਵਿਧਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਮੇਡੀ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਾਮੇਡੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੌਨਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਸਵਾਲ: ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਗਲੈਮਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ: ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵਾਂ। ਪਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀਰੋ-ਹੀਰੋਇਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਖਾਰ ਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜੀ ਜਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਸਵਾਲ: ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ: ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਲਈ ਖੰਭ ਵੀ ਦੇਈਏ, ਜੇ ਉਹ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਦੇ ਹਾਂ।
