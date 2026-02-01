ETV Bharat / entertainment

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਤੜਕੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Rohit Shetty
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ। (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 1, 2026 at 9:57 AM IST

2 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਉਪਨਗਰ ਜੁਹੂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਤੜਕੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।"

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੋਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਹੂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਮ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਬਾਰੇ

ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਮਾਰਚ, 1974 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਮੁੱਦੂ ਬਾਬੂ ਸ਼ੈੱਟੀ ਸਟੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਰਤਨਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬਤੌਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਵੀ ਹੈ।

ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ "ਜ਼ਮੀਨ" ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ "ਗੋਲਮਾਲ" ਅਤੇ "ਸਿੰਘਮ" ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ "ਬੋਲ ਬੱਚਨ" ਅਤੇ "ਚੇਨਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ "ਚੇਨਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ" ਲਈ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਕੈਪਸ ਕੈਫੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਪਾਟਨੀ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਐਪੀ ਢਿੱਲੋ ਆਦਿ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।

