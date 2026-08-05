ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਦਰੀ', ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਦਰੀ', ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨਵੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਦਰੀ' ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 5, 2026 at 10:52 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਆਫ-ਬੀਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਵਜੋਂ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਪਣੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਦਰੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਹਲਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਚੁਫੇਂਰਿਓ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਹੋਕਾ ਟੀਵੀ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਦਰੀ ਅਤੇ ਖੇਸ ਬੁਣਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਉਸ ਬਲਵਾਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੈਕਡ੍ਰਾਪ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਰੀ ਅਤੇ ਖੇਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬੁਣਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਕਾਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਹੁਨਰ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਓਧਰ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਉਮਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਫਿਲਮਕਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ', 'ਸਾਵੀ', 'ਜਿਉਂਦੇ ਆਂ', 'ਚੰਮ' ਅਤੇ '47 ਤੋਂ 84' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
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