ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 'ਚੁੰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ', ਇਸ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਿਹਰਾ 'ਚੁੰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ' ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।

Bhabhi Chume wali in Diljit Dosanjh film
Bhabhi Chume wali in Diljit Dosanjh film (Photo: Instagram)
Published : December 20, 2025 at 11:54 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ 'ਚੁੰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ' ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 'ਚੁੰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਾਲੀ ਸਿੰਘ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ "ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3" ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 'ਚੁੰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ' ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਾਲੀ ਸਿੰਘ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 'ਚੁੰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ' ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਚੁੰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ' ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਾਲੀ ਸਿੰਘ ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੇ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਸਟੂਪਿਡ 7' ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਫਿਲਮ 'ਗੁਰਮੁਖ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ', 'ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ' ਅਤੇ 'ਲੋਕ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਰੌਂਗ ਨੰਬਰ' ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਪਾਲੀ ਸਿੰਘ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਜਿੰਮੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

BHABHI CHUME WALI IN DILJIT FILM
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ
PALI BHUPINDER ON DILJIT FILM
DIRECTOR PALI BHUPINDER
POLLYWOOD LATEST NEWS

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

