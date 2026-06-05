ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ

ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 5, 2026 at 12:06 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ 'ਚ ਘਟ ਰਹੀ ਅਤੇ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਿਨਾਂ ਡੋਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੇਜਾਨ ਟੁਕੜਾ ਹੈ - ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੇਲੋੜੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜੋ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਪਿੱਛੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੈਮਰਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੈਨਵਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਟਾਰਰ 'ਮਾਂ ਜਾਏ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ', 'ਧਰਤੀ', 'ਰੰਗੀਲੇ', 'ਸਿੰਘਮ', 'ਬਲੈਕੀਆ 2', 'ਸ਼ਰੀਕ', 'ਸ਼ਰੀਕ 2', 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੌਰ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਯਮਲਾ-ਪਗਲਾ-ਦੀਵਾਨਾ 2' ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਨਵਨੀਅਤ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰੀਣ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲੰਬਾ ਤਜੁਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੌਰ 2' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਐਫ.ਜੈਡ.ਸੀ.ਓ' ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਲੀਜੈਂਡ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ 'ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਾਈ', 'ਇਤਿਹਾਸ', 'ਦਾਗ ਦਾ ਫਾਇਰ', 'ਬਾਦਲ', 'ਜੀਤ', 'ਜੁਦਾਈ','ਜਾਨ', 'ਚੋਰ ਮਚਾਏ ਸ਼ੋਰ ਲਾਡਲਾ', 'ਦੀਵਾਨਾ' ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
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