ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਏ ਸਰਦਾਰ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਮਨਜੀਤ ਟੋਨੀ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਏ ਸਰਦਾਰ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਮਨਜੀਤ ਟੋਨੀ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨਜੀਤ ਟੋਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਏ ਸਰਦਾਰ' ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 10:57 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਲਹਦਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਮਨਜੀਤ ਟੋਨੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਏ ਸਰਦਾਰ' ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੇ ਮਲਵਈ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਲੇਖਿਕਾ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਿਆਮੀ ਅਤੇ ਮੰਜੂ ਮਾਹਲ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮਨਜੀਤ ਟੋਨੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਰਾਜੂ ਵਰਮਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਨੂੰਹ ਕੁੱਟਣੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਓਹਲੇ' ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਮਨਜੀਤ ਟੋਨੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਰਜਣਾ ਅਧੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।"
ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂੰਬੜਭੰਨ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸੋਨੀ ਵੀ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
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