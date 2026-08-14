ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'EKonkar' ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰੇਦਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'EKonkar' ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰੇਦਸ਼ਨ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਏਕਓਨਕਾਰ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 14, 2026 at 12:21 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਵੀ ਰਾਜ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ 'ਏਕਓਨਕਾਰ' ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਕਵੀ ਰਾਜ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤੱਵ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ-ਮੂਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਵੀ ਰਾਜ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜਨਵਰੀ 1953 ਨੂੰ ਹੋਇਆ।
ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ' ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ 'ਸਰਾਭਾ'। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਣੀ ਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
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