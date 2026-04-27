ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਵੱਲ ਵਧੇ ਕਵੀ ਰਾਜ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਹ ਫਿਲਮ

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਵੱਲ ਵਧੇ ਕਵੀ ਰਾਜ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਹ ਫਿਲਮ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਵੀ ਰਾਜ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਛਾਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 27, 2026 at 2:17 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਅਧਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਵੀ ਰਾਜ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਓਟੀਟੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਰਾਈਜ ਐਂਡ ਫਾਲ' ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਸਪਿਕਸ ਓਰੀਜਨਲ' ਦੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਲੱਗ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਣ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਣਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਪਤਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ' ਦੀ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੈਟਰਨ ਅਧੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਵੀ ਰਾਜ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਸੇਂਟ ਐਲਸਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਵੀ.ਜੇ. ਕੋਚਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਕਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਰਾਭਾ' ਅਤੇ 'ਕੰਢੇ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
