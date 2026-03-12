ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਹਿੰਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, 38 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਿਨ ਫੇਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ETV Bharat / entertainment

ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਹਿੰਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, 38 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਿਨ ਫੇਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੀਤ ਮਠਾੜੂ 38 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਧਾ ਚੰਦਰਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

JEET MATHARU AND SUDHA CHANDRAN
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 12, 2026 at 10:33 AM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀਤ ਮਠਾੜੂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਗਿਨ ਫੇਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਧਾ ਚੰਦਰਨ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੀਤ ਮਠਾੜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 38 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਇਸ ਸਬੱਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਕੁਰਬਾਨ' ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਸਵ : ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣ ਭਰਿਆ ਇਤਫ਼ਾਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕੁਦੇਸਣ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੀਤ ਮਠਾੜੂ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਣ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ', 'ਸਿੱਕਾ' (2015) ਅਤੇ 'ਰੱਬ ਰਾਖਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆ, ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅਮਾਨਤ', 'ਇੱਕੇ ਪੇ ਇੱਕਾ', 'ਜਾਲ' ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਫੇਸਲੈਸ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

