ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਆਦਮਖੋਰ' ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਜੱਸੀ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਆਦਮਖੋਰ' ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਜੱਸੀ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੱਸੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਆਦਮਖੋਰ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕੰਟੈਂਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਜੱਸੀ ਮਾਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਆਦਮਖੋਰ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਬਨੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਲੇ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਊਗਾ, ਸਿਆਣੇ....ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ" ਦੀ ਦਿਲ ਝੰੜੋੜਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਔਲਖ, ਭਿੰਦਾ ਔਜਲਾ, ਅਸੀਮ, ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡ, ਪੂਨਮ ਸੂਦ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਮਰਾਲਾ, ਹਰਮੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਮਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਯੋਧਾ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਰੁਸ਼ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਮਨੀ ਕੁਲਾਰਨ, ਕੁਨਾਲ ਅਭਿਜੀਤ, ਇਸ਼ਾ ਅਹੂਜਾ, ਪਰਮ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਹਰਪੀ ਬਾਹਿਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਹੌਰਰ ਥ੍ਰਿਲਰ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਸਿੰਮੀ ਧਿਮਾਨ, ਡੀਓਪੀ ਅਭੀ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਕੋਰਰ ਭਵਦੀਪ ਘਈ, ਚੀਫ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਤਹਿ ਭੁੱਲਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕਲਟ ਕਲਾਸਿਸ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹਨ।
ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੱਸੀ ਮਾਨ ਅਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆਂ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਾਏ ਨੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ', 'ਡੈਂਡਰਿਫ', 'ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
