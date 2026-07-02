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ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ, ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 'ਕਿਸਮਤ 3'?

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 'ਕਿਸਮਤ 3' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਮਤ 3 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ
ਕਿਸਮਤ 3 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ (Photo: Film Poster/Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 2, 2026 at 12:53 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਫਿਲਮ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਕਿਸਮਤ' ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 'ਕਿਸਮਤ 3' ਜਲਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਫ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ "QISMAT 3" ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

'ਕਿਸਮਤ' ਅਤੇ 'ਕਿਸਮਤ 2' ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਕਹਾਣੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਫੈਨਜ਼ ਨੇ 'ਕਿਸਮਤ 3' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਤਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਜੇਕਰ 'ਕਿਸਮਤ 3' ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਨਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 'ਕਿਸਮਤ 3' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

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