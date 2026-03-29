ਪਹਿਲੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਪਹਿਲੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਘੁੰਨ' ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 29, 2026 at 12:47 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੇਖ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਘੁੰਨ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਰਜਨਾਂਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਚਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨੀ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੈਵੀ ਚਾਹਲ ਸਟਾਰਰ 'ਸੰਗਰਾਂਦ' ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ 'ਜਖ਼ਮੀ' ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਸਟੇਟ ਵਰਸਿਸ ਸੋਲਜਰ' ਅਤੇ '70 ਸਿਆਲ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਖ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ' ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜੂਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਤੇ ਨੁਪੁਰ ਸੈਨਨ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਲੇਖ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਇਹ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਾਰਕ ਜੋਨਰ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ', 'ਡਾਕੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ', 'ਜਿੰਦੜੀ', 'ਬਲੈਕੀਆ', 'ਸ਼ਰੀਕ 2', 'ਸਿੱਧੂ ਆਫ ਸਾਊਥਹਾਲ', 'ਬਲੈਕੀਆ 2', 'ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵ' ਅਤੇ 'ਮਾਂਜਾਏ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਲੇਖ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
