ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚੱਕਵੇਂ', ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚੱਕਵੇਂ', ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚੱਕਵੇਂ' ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : January 23, 2026 at 9:25 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚੱਕਵੇਂ' ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਵੱਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ 'ਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਵਾਈਟ ਨੋਟਸ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਮੰਨਿਆ ਥੋੜੇ ਚੱਕਵੇਂ, ਥੋੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਥਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਆਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁੱਚੇ, ਜੱਗੇ, ਜਿਉਣੇ, ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੇ, ਓਹੀ 2% ਆਲੇ ਹਾਂ" ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਅਤੇ ਆਫ-ਬੀਟ ਦੋਨੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਮੇਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਵਖਰੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰੀ ਪੱਖ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਅਨੂਠੇ ਰੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਾਜਨੀਤੀਕ-ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ 'ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 3' ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਵਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ, ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
