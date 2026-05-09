ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਫਰੈਂਡੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਫਰੈਂਡੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇਤਿਹਾਸ' ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 9, 2026 at 9:46 AM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸੁਮਾਰ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਫਰੈਂਡੀ ਧਾਲੀਵਾਲ 'ਇਤਿਹਾਸ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਗਰਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਣਗੇ।

ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਫਰੈਂਡੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੋਲ

'ਆਸ ( ਦ ਹੋਪ) ਮੋਸ਼ਨਜ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਿੱਝਰ ਯੂਐਸਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਫਰੈਂਡੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੇਹਤਰੀਣ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਫਰੈਂਡੀ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਣ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਦਾ ਸਿਰਜਨਾਂਤਮਕ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 'ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ 2' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰ-ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਰਹੀਆਂ। 'ਅੰਗਰੇਜ਼' ਅਤੇ 'ਗੋਰਿਆ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਫਰੈਂਡੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਉਕਤ ਨਵੇਂ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਆਸਵੰਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵਧੀ ਉਕਤ ਪੀਰੀਅਡ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ

ਓਧਰ ਅਪਣੇ ਇਸ ਖਾਸ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਫਰੈਂਡੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਮੂਲ ਜੜਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।"

