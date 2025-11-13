ETV Bharat / entertainment

ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਮਿਤ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤ ਪਰਾਸ਼ਰ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤ ਪਰਾਸ਼ਰ (Photo: Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 13, 2025 at 11:10 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਫਿਲਮਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਜੋ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਚੌਪਾਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਹਦਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਸਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਮੇਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਪੱਖੋਂ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡੀਓਪੀ ਮੁਕਲ ਪੂਨਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਪਰਾਸ਼ਰ
ਅਮਿਤ ਪਰਾਸ਼ਰ (Photo: Special Arrangement)

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ ਸਟਾਰਰ 'ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਬ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਮਿਤ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਜੋ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਮਿਤ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ 'ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਈ-ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਈ'( 2013), 'ਇਸ਼ਕ ਬਰਾਂਡੀ'( 2014), 'ਮੁੰਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ' ( 2015) ਅਤੇ 'ਤੇਰੇ ਲਈ' ( 2022) ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਿਤ ਪਰਾਸ਼ਰ
ਅਮਿਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ (Photo: Special Arrangement)

ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਮਿਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਖਾਸੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

