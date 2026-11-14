ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਗਲੀ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ' ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 10:14 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲੀਕ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ 'ਗਲੀ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਹੱਤਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।"
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਨੇਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ "ਗਲੀ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ" 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵਾਂਗ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦੀ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਦਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਾਗਾਂ।"
ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਦਿਲ-ਟੁੰਬਵੇਂ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ" ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਧਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੁੱਖਾ ਰੇਡਰ', 'ਰਾਜਧਾਨੀ', 'ਪਾਣੀ' ਅਤੇ 'ਦਾਰੋ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
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