ਬਠਿੰਡਾ ਫ਼ਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਛਾਇਆ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਕਈ ਐਵਾਰਡ ਪਾਏ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ

ਬਠਿੰਡਾ ਫ਼ਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਛਾਇਆ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਕਈ ਐਵਾਰਡ ਪਾਏ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਫ਼ਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਨ ਮਹਿਮੀ ਨੂੰ ਕਈ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 30, 2026 at 5:16 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ-ਦਿਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਨ ਮਹਿਮੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਬਠਿੰਡਾ ਫ਼ਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਬੰਧਤ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਵ:ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਆਡੋਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਅਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਲਾ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਕਈ ਮੰਨੀਆ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਊਰੀ ਪੈਨਲ 'ਚ ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਂਗਟ ਜਿਹੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਿੱਗਜ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਮਾਲਵਾ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਲੇਖ਼ਕ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਮਨ ਮਹਿਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਲੇਖਕ (ਜਿਊਰੀ ਅਵਾਰਡ), ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਿਹੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਨ ਮਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ', 'ਹੱਸ' ਅਤੇ 'ਚੀਖ' ਸਰਵੋਤਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਐਵਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਨ ਮਹਿਮੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਟਾਹਲੀ', 'ਤੁੰਗਲ', 'ਰਾਜੀਬੰਦਾ', 'ਸੀਪ', 'ਭੂਆ ਦਾ ਸੰਧਾਰਾ' ਅਤੇ 'ਨਾਮੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕਈ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਮਨ ਮਹਿਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਤੌਰ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬੇਬੇ ਦਾ ਸੰਦੂਕ' ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
