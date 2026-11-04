ਦਿਵਿਤ ਔਲਖ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਦਿਵਿਤ ਔਲਖ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਦਿਨੇਸ਼ ਔਲਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਵਿਤ ਔਲਖ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 11:10 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਜਗਤ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਵਿਤ ਔਲਖ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਏ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਭੋਗ 05 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਵਾਲਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਿਹਰ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ, ਜੋ ਬਾਠ ਕੈਸਲ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗੀਤਕ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਨ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗਮਗੀਨ ਕਰ ਗਏ ਉਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਧੀਨ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ।
ਓਧਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਫਨਕਾਰ ਅਪਣੇ ਅਜੀਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਔਲਖ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਕਾਰ ਉਤੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਦਿਵਿਤ ਔਲਖ, ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਖੜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਗਈ। ਕਾਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਵਿਤ ਅਤੇ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
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