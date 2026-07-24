ETV Bharat / entertainment

Dilpreet Dhillon Controversy: ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੁੱਟਮਾਰ-ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।

Dilpreet Dhillon Controversy
Dilpreet Dhillon Controversy (Pic Credit: Facebook)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 24, 2026 at 3:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Punjabi Singer Dilpreet Dhillon: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਮਟੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ, ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਗੀਤ ਕੰਪਨੀ 'ਮੈਲੋਡੀ ਹਾਊਸ' ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੇਅਮੰਤ ਮਰਵਾਹਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੀਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੇਅਮੰਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 'ਮੈਲੋਡੀ ਹਾਊਸ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ (Pic Credit: ETV Bharat)

ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ

ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 70 ਦੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ 1-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਰੇਅਮੰਤ ਮਰਵਾਹਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਾਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਾਇਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

DILPREET DHILLON DISPUTE
DILPREET DHILLON CONTROVERSY
DILPREET DHILLON FIR
ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ
PUNJABI SINGER NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.