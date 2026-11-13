ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਭਰੀ ਮਹਿਫ਼ਲ 'ਚ ਛੂਹੇ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਪਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ, ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏਗਾ ਵੀਡੀਓ

ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਭਰੀ ਮਹਿਫ਼ਲ 'ਚ ਛੂਹੇ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਪਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ, ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏਗਾ ਵੀਡੀਓ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਪਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 12:30 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਮਰ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਲੈਟਿਨ ਗ੍ਰੈਮੀ ਐਵਾਰਡਜ਼ 2026 ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਪਰ ਡੈਡੀ ਯੈਂਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋਸਾ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਯੈਂਕੀ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰੋਸਾ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹੇ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਇਸ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡੈਡੀ ਯੈਂਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲੈਟਿਨ ਗ੍ਰੈਮੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਦੇ ਐਮਜੀਐਮ ਗ੍ਰੈਂਡ ਗਾਰਡਨ ਐਰੀਨਾ ਵਿੱਚ 27ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲੈਟਿਨ ਗ੍ਰੈਮੀ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਉੱਪਲਬਧੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡੈਡੀ ਯੈਂਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਮੰਚ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਪਰ ਡੈਡੀ ਯੈਂਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ 'POKITO' ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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