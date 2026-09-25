ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਇਸ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 10:13 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਆਪਣੇ 'ਔਰਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰ' ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਟੂਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਇਹ ਕੰਸਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਸਰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਔਰਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰ' ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਖਾਸ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ 'G.O.A.T.', 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ', 'ਲਲਕਾਰਾ', 'Lover', '5 ਤਾਰਾ', 'Case' ਅਤੇ 'Water' ਵਰਗੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ BookMyShow Live ਵੱਲੋਂ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'Do You Know', 'Patiala Peg' ਅਤੇ 'Lover' ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਇਆ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਦਿਲ-ਲੂਮਿਨਾਤੀ ਟੂਰ' ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਸਰਟ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।
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