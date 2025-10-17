ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਜਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਭੇਂਟ

ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਜਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਭੇਂਟ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਜਲਦ ਹੀ 'ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ' ਸੀਜ਼ਨ 17 ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2025 at 4:28 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਮਹਾਨਾਇਕ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ' ਸੀਜ਼ਨ 17 ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸੰਬੰਧਤ ਚੈੱਨਲ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ 'ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ 17' ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕਰਨਗੇ।
ਓਧਰ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 2025 ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਫਿਲਮ 'ਕਾਂਤਾਰਾ 2' ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਕੀਤੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੇ ਹਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਅਪਣੇ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ 'ਔਰਾ' ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਗਾਣੇ 'ਕੁਫਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।
