ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਭੰਗੜਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਜਿੰਮੀ ਫੈਲਨ ਦੇ 'ਦ ਟੂਨਾਈਟ ਸ਼ੋਅ' 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 28, 2026 at 2:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਹੁਣ ਜਿੰਮੀ ਫੈਲਨ ਦੇ 'ਦ ਟੂਨਾਈਟ ਸ਼ੋਅ' ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਡੇਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਮੀ ਫੈਲਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਜਿੰਮੀ ਫੈਲਨ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਉਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਦ ਟੂਨਾਈਟ ਸ਼ੋਅ' ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਜਿੰਮੀ ਫੈਲਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਭੰਗੜਾ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਲਿੱਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਸਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ. 'ਕੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ?' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, 'ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਮੀ ਫੈਲਨ ਆ ਗਏ ਓਏ।' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਜਿੰਮੀ ਫੈਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿਲਜੀਤ ਜਲਦ ਹੀ ਫਿਲਮ 'ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ' ਵਿੱਚ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਰਵਰੀ ਵਾਘ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਗ ਰੈਨਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
