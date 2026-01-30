ETV Bharat / entertainment

ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2', 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ

'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਅਤੇ 'ਮਰਦਾਨੀ 3' ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Film Border 2 Box Office Collection
Film Border 2 Box Office Collection (Pic Credit: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 30, 2026 at 2:03 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਅੱਜ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਅੱਜ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਸਟਾਰਰ 'ਮਰਦਾਨੀ 3' ਵੀ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। 'ਮਰਦਾਨੀ 3' ਦਾ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।

'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ

32.10 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਕੈਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਵੀਕੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਨੇ 40.59 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਇਸਨੇ 57.20 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵੀਕੈਂਡ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 129.80 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ 63.59 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੇ 23.31 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, 15.04 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 231.83 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ 13.14 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ 244.97 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।

'ਬਾਰਡਰ 3' ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਬਾਰਡਰ 3' ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ 'ਬਾਰਡਰ 3' ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਮੇਧਾ ਰਾਣਾ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕੈਮਿਓ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

