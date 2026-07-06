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'ਮੇਰੀਆਂ ਰੱਜ-ਰੱਜ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੋ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ', 'ਸਤਲੁਜ' ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ

ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Satluj removed from OTT
Satluj removed from OTT (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 6, 2026 at 12:24 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ OTT ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਇਸਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 'ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ OTT ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੋ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।'

ਅੱਗੇ ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 'ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।' ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 'ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਬੈਠਾ ਹਾਂ।'

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫਿਲਮ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

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