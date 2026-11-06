ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, 'ਰਾਮਾਇਣ' 'ਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਗਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਦਿਲ
Diljit Dosanjh Sings Hanuman Chalisa: 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 10:29 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ "ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ" ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਕੈਲਾਸ਼ ਖੇਰ, ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਾਦੇਵਨ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਝਲਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੇ ਪੋਸਟ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ 'ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ' ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਲੁੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਝਲਕਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਘਨਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਜੁਆਲ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 2028 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਕਵਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਵਣ ਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੂੰਮਾਨ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ?
'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੇ ਭਾਗ 1 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ (ਯਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ) ਪੰਚਵਟੀ ਤੋਂ ਸੀਤਾ (ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ) ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਟਾਯੂ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਟਾਯੂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ (ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਭਾਗ 2027 ਦੀ ਬਜਾਏ 2028 ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗਾਇਕ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
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