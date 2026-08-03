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Diljit Dosanjh Wedding Ring: ਕੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ ਰਿੰਗ?

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਿੰਗ ਬਣਵਾਈ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ (Pic Credit: Getty/Screen Grab)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 10:38 AM IST

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Diljit Dosanjh Wedding Ring: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂਰਪ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੋਕੀਓ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਫੇਰੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਕੂੜਾਦਾਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਗਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪਿਆ।

ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਣਵਾਈ ਰਿੰਗ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿੰਗ ਬਣਵਾਈ, ਇਸ ਰਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲਓ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿੰਗ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਟੋਕੀਓ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੁਆਦੀ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਵੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਟੂਰ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਬਲਿਨ, 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ, 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਯੇਨ੍ਹਾ, 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ, 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਮਸਟਰਡਮ, 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸਨ।

ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਹੌਲੀ ਪਰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਕਾਰਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।

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