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ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਫੈਨਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼, ਬੋਲੇ-ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੌਜ ਕਰੋ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ (Pic Credit: Getty)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 29, 2026 at 9:41 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਮੰਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਲੋੜਾ ਤਣਾਅ ਨਾ ਲਓ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤਣਾਅ ਨਾ ਲਓ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।"

ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ ਭਰਾ।" ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ "ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ", "ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਰ" ਅਤੇ "ਨਮਸਤੇ" ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'teamdiljitglobal' 'ਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, "ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ।"

ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ "ਪਟਿਆਲਾ ਪੈੱਗ", "ਡੂ ਯੂ ਨੋ", "ਬੋਰਨ ਟੂ ਸ਼ਾਈਨ", "ਲਵਰ" ਅਤੇ "ਨੈਨਾ" ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ "ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ", "ਪੰਜਾਬ 1984", "ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ", "ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼", "ਛੜਾ", "ਜੋਗੀ", "ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ", ਅਤੇ "ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਸਦੀਆਂ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ "ਸਤਲੁਜ", "ਬਾਰਡਰ 2" ਅਤੇ "ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆਊਂਗਾ" ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ "ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ" ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮੀ ਐਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ "ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ" ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੀ ਮਿਲੀ।

ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ "ਔਰਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰ" ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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