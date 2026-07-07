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ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਫੁੱਟਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਵਰਮਾ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ।

Diljit Dosanjh Satluj Controversy
Diljit Dosanjh Satluj Controversy (Pic Credit: IANS/Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 7, 2026 at 1:03 PM IST

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ਚੇੱਨਈ: ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਜਖ਼ਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ।

ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਉਤੇ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛਾਤੀ ਧੜਕਣ ਵਾਲੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇੱਕੋਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਹਨ। ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਫਾਈਲਾਂ, ਸਸਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੜਦੇ ਜਾਂਚ ਥ੍ਰਿਲਰ ਵਾਂਗ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਜਮ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।"

ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

"ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਹੈ।"

"ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰਾਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੌਪਕਾਰਨ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, 'ਸਤਲੁਜ' ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। "ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee5 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਉੱਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

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